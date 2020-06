Reggio Calabria – La città visibile, le suggestioni della città in uninnovativo laboratorio urbano itinerante

Chi si vuole unire per un giro in città?Ultimi giorni disponibili (scadenza: 25 giugno) per iscriversi al nuovo originale laboratorio urbano di scrittura teatrale proposto da SpazioTeatro in collaborazione con La Biblioteca dei Ragazzi. Una suggestiva e ricca esperienza con ben dodici appuntamenti (7 in presenza e 5 on-line) e attestato finale di frequenza a fine corso.

Saranno Gaetano Tramontana (regista, attore e autore teatrale) e Anna Calarco (attrice e formatrice teatrale) a guidare gli allievi in questo percorso affascinante e unico per il quale sono previsti 2 gruppi di lavoro: dagli 11 ai 13 anni e dai 14 ai 17 anni.

Ogni incontro avrà sede in un luogo diverso della città, scelto in base alla sua capacità di fornire suggestioni al lavoro di lettura e scrittura.L’obiettivo finale è la realizzazione di scritture teatrali a partire da suggestioni letterarie proposte dai conduttori. I testi realizzati saranno utilizzati come scritture di partenza per i laboratori teatrali di SpazioTeatro nella stagione 2020/21.

Nel corso delle letture il gruppo sarà guidato nella scelta e nell’analisi dei nodi tematici che si sceglierà di sviluppare. A partire dalle tematiche suggerite, gli allievi lavoreranno alla stesura dei testi, guidati dai conduttori nello sviluppo delle tecniche di scrittura proprie del linguaggio teatrale.In questo percorso la lettura e la scrittura sono anche intese come azioni che interpretano e modificano il contesto urbano.

A ogni incontro corrisponderà un segno da “lasciare” sul luogo d’incontro e che rientrerà nelle drammaturgie.

Il percorso sarà diviso in due parti: la prima dal 29 giugno al 30 luglio, la seconda nella prima metà di settembre, in cui si tireranno le somme, si produrranno le stesure definitive con eventuale reading degli elaborati.Per ulteriori informazioni: info@spazioteatro.net – Cell. 3393223262 www.spaziotetro.net, www.facebook.com/spazioteatroRC