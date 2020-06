Reggio Calabria – Incontro ancora in remoto promosso dall’Anassilaos

Promosso congiuntamente dall’Associazione Culturale Anassilaose da Spazio Open ancora un incontro “in remoto” dedicato all’artista e poeta Tommaso Minniti (Mintom) disponibile sul sito facebook di Anassilaos e su You Tube a partire da mercoledì 17 giugno. A parlare di Mintom sarà la Prof.ssa Pina De Felice.Pittore, grafico e poeta Tommaso Minnitiè nato a Reggio Calabria nel 1926. Ha partecipato attiva­mente alla vita artistica nazionale ed è conosciuto come l’artista dal “pregiato impasto pittorico” (da Ore d’Arte). Docente di Educazione Artistica presso l’Accademia di Belle Arti, è autore di premiate raccolte di poesia: “Chi sono“, “L’urto” e “Plenilunio“nonchè di un libro di reportage “iviaggi di Mintom“. Si è cimentato in vari ed importanti concorsi nazionali ottenendo notevoli successi, titoli onorifici ed accade­mici tra i quali: il Gran Premio Club del Collezionista, Milano 1974.Il suo nome figura in importanti riviste d’arte e molte delle sue opere sono collocate in diverse città italiane. Il suo stile pittorico si distingue per una impronta tutta propria che conferisce alle tele morbidezza e plasticità. La sua pennellata fluisce di getto e si adegua ai senti­menti del cuore così da dare risalto alle immagini e umanità ai colori.Mintom è un artista la cui vita e la cui opera complessiva, come appare evidente dai dipinti, su tela e su tavola, e dalle grafiche, ha attraversato le vicende artistiche della città negli ultimi quaranta anni del 20° secolo. Figura appar­tata e distante dalle ribalte facili, estranea alle polemiche che da sempre sogliono caratterizzare l’arte, gli ar­tisti e la società all’interno della quale essi operano Mintomè un artista che scruta il mondo che lo circonda ri­traendolo con una attenzione colma di rispetto e umana pietà affrontando i temi più diversi con tecniche anch’esse le più varie (ora figurativo ora informale) così da essere o sembrare realista, impressionista, espressionista, simbolista,persino, in qualche caso, naif. Ritrattista dotato del dono raro di scrutare la psicologia del personaggio ritratto; autore di nature mor­te e paesaggi; pittore di nudi; artista del sacro; pittore di esotismi, frutto dei suoi viaggielefanti); maestro di variazioni sul tema della maschera e volto di ascendenza letteraria (tema anche di una delle sue più belle liriche “maschera e volto/vagheggiano nel guscio/e l’essenza dissolve/ i vapori dell’ani-ma/che guarda lontano); di variazioni sul tema del Libro per eccellenza “La Bibbia” (vedi le tre tele su Ada­mo ed Eva), pittore capace di cogliere nella serie dell’Attesa (sei pannelli) momenti di intensa, privata vita quotidiana.