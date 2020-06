Reggio Calabria – Conferenza conclusiva del progetto “Profumi dello Stretto tra scienza e letteratura”

Si terrà lunedì 22 giugno prossimo, alle ore 10, nella sede della Stazione sperimentale per le essenze di Reggio Calabria (via Generale Tommasini, 2) la conferenza stampa conclusiva del progetto “Profumi dello Stretto tra scienza e letteratura” promosso dal Rotary Reggio Calabria per il recupero e la valorizzazione della biblioteca dell’azienda. All’incontro con gli operatori dell’informazione parteciperanno il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà; la presidente del Rotary Reggio Calabria, Dina Porpiglia; il presidente della Camera di commercio reggina, Antonino Tramontana; la soprintendente archivistica per la Calabria, Ada Arillotta, e, in rappresentanza dell’Università Mediterranea, i professori Carmelo Musarella (Dipartimento di Agraria) e Franco Prampolini (Dipartimento PAU).