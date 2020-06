Spettacolare carambola nella notte. Poco più che ventenne perde il controllo dei veicolo impattando un’altra vettura in sosta e si ribalta più volte.

Succede alle 3,30 sul corso Matteotti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso. Il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le condizioni generali non sembrano destare particolare preoccupazione. In corso accertamenti sul titolo di guida e sulle condizioni psicofisiche.