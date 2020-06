Reggio Calabria – Ancora bici elettriche modificate illegalmente, dure sanzioni (VIDEO)

Continua l’attività di controllo della Polizia Locale sui velocipedi non a norma.

Nell’ultimo servizio , diretto dall’istruttore Garofano , ed inserito nell’ambito del programma Focus n’drangheta, sono stati individuati ulteriori tre velocipedi con modifiche sostanziali che ne alteravano la tipologia costruttiva e i congegni di propulsione. Anche in quest’ultima circostanza le pattuglie hanno operato con il prezioso supporto dei funzionari della motorizzazione civile. Sequestro del veicolo e sanzioni da 450 ad oltre 2.000 euro per i conducenti. Sequestrato nell’occasione anche un ciclomotore condotto da un minore senza i requisiti prescritti per il trasporto del passeggero.