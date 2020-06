Ponte sullo Stretto, Siclari (FI): “Presentata mozione in Senato, è un’opera strategica per il rilancio del meridione”

“Con i colleghi senatori abbiamo presentato una mozione in Senato a prima firma Giammanco (Sicilia) e seconda firma il sottoscritto (Calabria) per chiedere al Governo l’impegno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Si tratta di un’opera strategica ed essenziale per il rilancio del meridione e soprattutto per far uscire dall’isolamento la Sicilia. E’ l’unica opera infrastrutturale che consentirà di avere anche al Sud l’alta velocità e alta capacità ferroviaria necessarie per lo sviluppo e la competitività delle regioni meridionali a livello europeo ed internazionale e’ necessario per il rilancio dei porti commerciali e del turismo”.Lo annuncia il senatore Marco Siclari. “Del Ponte si parla da tantissimi anni, ricordo sin dai tempi della scuola superiore, ho partecipato a dibattiti sul collegamento stabile con la Sicilia prendendo chiaramente posizione a favore per la realizzazione del Ponte, ma alle parole, tranne che durante il governo Berlusconi, non sono mai seguiti i fatti. Oggi si sono espressi favorevolmente anche esponenti importanti del governo, ma è il momento di dimostrare con i fatti la volonta’ di aprire al Sud con le grandi opere e la “vera” alta velocità prevista con la realizzazione del Ponte ribadisco necessari per il rilancio dei porti commerciali, del turismo e dell’occupazione sana e stabile”, conclude.