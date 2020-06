Notte di fuoco nella Locride – In fiamme deposito lido estivo e autolavaggio

Intensa notte quella appena trascorsa, per i vigili del fuoco della sede distaccata di Siderno. Alle 21,40 sono intervenuti sul lungomare di Siderno a causa di un incendio che ha coinvolto un container adibito a deposito di arredi per l’allestimento di un lido balneare.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ai container adiacenti. Indaga la polizia di stato di Siderno. Alle 5,20, invece, sono intervenuti a Locri per l’incendio di un autolavaggio automatico. Le fiamme hanno causato ingenti danni alla struttura, limitati comunque dal rapido intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato ulteriori danni alla attrezzature non interessate dalle fiamme. Per tutti e due gli eventi sono in corso accertamenti per stabilire le cause.