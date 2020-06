Motta San Giovanni, convocato per il 29 giugno 2020 il Consiglio comunale

Il Consigliere anziano del Consiglio comunale di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), Enza MALLAMACI, ha convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione per il 29 giugno 2020 alle ore 16.30, ed in seconda convocazione per il 30 giugno 2020 alle ore 17:00.

L’Assise della Città di Motta San Giovanni, che si terrà, presso la Sala Consiliare di Palazzo Alecce, è convocata in sessione ordinaria per discutere – tra l’altro – dei seguenti punti all’Ordine del giorno:

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale;

Approvazione Regolamento del sistema di videosorveglianza per la sicurezza cittadina del Comune di Motta San Giovanni;

Manifesto ANCI dei giovani Amministratori italiani per un’Italia sostenibile – Determinazioni

Protocollo d’intesa iniziativa “Nati per Leggere”.

Di seguito l’attuale composizione del Consiglio comunale di Motta San Giovanni

<>Maggioranza :

Giovanni VERDUCI – Sindaco

Rocco CAMPOLO – Consigliere / Vice-Sindaco

Domenico INFORTUNA – Consigliere / Assessore

Carmela LAGANA’ – Consigliere / Assessore

Enza MALLAMACI – Consigliere /Assessore

Giovanni GATTUSO – Presidente del Consiglio comunale: dimissionario

Santo CREA – Capogruppo “La Città che vogliamo”

Beniamino MALLAMACI – Consigliere delegato

Maria VERDUCI – Consigliere delegato

<>Consiglieri di Minoranza

Giuseppe BENEDETTO – Consigliere / capogruppo “Valore comune”

Massimo COGLIANDRO – Consigliere

Sonia MALARA – Consigliere

Domenico MALLAMACI – consigliere / capogruppo “ÈVento di Futuro”