Minasi (Lega): “Bene ripresa attività cantieri ospedali”

Questa settimana è stata significativa nell’ottica dei nuovi presidi ospedalieri della Sibaritide e della Piana di Gioia Tauro. Come annunciato dalla governatrice Jole Santelli, infatti, è ripartito l’iter che conduce alla costruzione dei due nosocomi. Ovviamente è un primo passo che, però, diviene propedeutico nell’ottica di un risultato notevole per le due aree calabresi e per le comunità.

Essere riusciti a ben affrontare le problematiche che si erano presentate e a cristallizzare la ripresa delle attività cantieristiche, fornisce la misura di come si intenda agire in un comparto molto delicato che riguarda ognuno di noi e che rientra nella sfera del diritto più importante in assoluto: quello alla salute, che deve vederci tutti uniti e compatti affinché un servizio essenziale possa essere garantito con una presenza di più strutture a servizio dei territori.

Si è dunque superata, grazie al lavoro compiuto dalla presidente, la fase degli stop e dell’incertezza e, da questo momento, si può guardare con più ottimismo alle realizzazioni previste, fornendo anche una decisa accelerata ai lavori, così come dichiarato da Jole Santelli, in modo da portare a compimento un cronoprogramma definito e dare le giuste risposte alle legittime attese dei cittadini. Come Lega saremo accanto alla Presidente ed alla Giunta per supportare ogni azione necessaria al traguardo da tutti auspicato, affinché anche le eccellenze professionali del comparto, che in Calabria sono molteplici e riescono ad impegnarsi con alte competenze nonostante i noti disagi, possano lavorare in ambienti più idonei e strutturati.

Tilde Minasi

Consigliere Regionale Lega Calabria