L’Ordine dei Medici di Reggio Calabria riapre l’accoglienza al pubblico, previo appuntamento

Al fine del rispetto delle misure precauzionali di contenimento del contagio legate all’emergenza COVID-19, a far data dal 08.06.2020 e sino a nuova disposizione, l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria ha programmato una diversa organizzazione dei propri servizi.

Il personale dell’Ordine sarà presente in turnazione c/o la Sede alternativamente ai colleghi addetti alle prestazioni in smart working. L’accesso alla Sede dell’Ordine sarà possibile esclusivamente previo appuntamento. La richiesta dovrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale segreteria@omceo.rc.it indicando il servizio richiesto ed un recapito telefonico o in alternativa contattando gli uffici di Segreteria al numero 0965.812797. (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 – martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18:00).