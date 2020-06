L’estate ai tempi del Covid. Giovani ConfCommercio: “Reggini, aiutateci”

Socializzare ai tempi del Covid? Si può. Lo assicura il gruppo Giovani ConfCommercio Rc, il quale chiede spirito di collaborazione ai reggini. Nelle ultime settimane si è visto qualche assembramento di troppo per le vie del centro storico, il livello di attenzione delle forze dell’ordine si è alzato anche in previsione di quello che sarà il maggiore afflusso nei mesi di luglio e agosto.

Giovani ConfCommercio Rc si fa portavoce anche di tutti i locali presenti in piazza Duomo e in Via Zecca: unito e accorato l’appello ai cittadini al rispetto delle regole. In uno spirito di collaborazione che unisca imprenditori e commercianti ai clienti e alle forze dell’ordine, il divertimento e lo svago sono possibili seppur sottoposti alle normative anti-Covid da rispettare.

“Non è un film ma la triste realtà quella che abbiamo dovuto affrontare nei mesi scorsi. Lockdown, morti, sofferenza. Dobbiamo ricordarci il prezzo della battaglia contro il Covid-19 anche oggi che i numeri sono confortanti e il contagio in netta diminuzione ”, ricorda Roberta Malavenda, vice presidente Giovani ConfCommercio Rc.

Reggio Calabria, come il resto d’Italia e del mondo, vivrà un estate 2020 diversa e insolita. E’ importante ricordare come la battaglia contro il Covid-19 non è ancora conclusa. “Ai cittadini chiediamo spirito di collaborazione. Noi imprenditori non vogliamo travestirci da ‘sceriffi’, i clienti sono un bene prezioso per le nostre attività.

Allo stesso tempo però bisogna capire che ci sono delle regole da rispettare, vorremmo evitare il nostro intervento o quello delle forze dell’ordine. Per farlo però serve una presa di coscienza da parte del singolo cittadino, in modo da poter tutti insieme affrontare questa difficile situazione nel modo migliore”, sottolinea Malavenda.

Il vice presidente dei Giovani ConfCommercio Rc non ha dubbi: è possibile socializzare anche nell’estate 2020, ai tempi del Covid. “Vediamo con piacere come sia tornato nei reggini il buonumore, la voglia di uscire di casa per trascorrere una serata con gli amici.

Non possiamo che essere felici per questa ritrovata socialità, ma possiamo vivere un’estate piacevole anche rispettando le regole. Se si vede un assembramento all’interno o all’esterno di un locale, spostatevi e invitate i vosti amici a fare lo stesso. Con un minimo di buonsenso e civilità -conclude Malavenda- noi titolari delle attività, cittadini e forze dell’ordine potremo affrontare questo periodo particolare nel migliore dei modi”.

GIOVANI CONFCOMMERCIO REGGIO CALABRIA