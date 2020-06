Il segretario nazionale Ugl Scuola Cuzzupi: «Programmiamo insieme il futuro della scuola»

La grande manifestazione di protesta che si sta levando nella Nazione sul tema della ripresa delle attività scolastiche per il prossimo settembre ,si tramuti in ascolto delle proposte che provengono dal personale del Mondo Scuola, dagli studenti, dalle famiglie, dai Sindacati, dalle Associazioni ed esperti del settore dell’educazione.

La ripartenza delle attività didattiche ed educative non la si può delegare ai dirigenti scolastici , ma deve partire dal Dicastero dell’Istruzione in quanto Organo Centrale dello Stato, deputato a garantire il diritto costituzionale all’istruzione a tutti gli studenti italiani ,appartenenti a tutte le aree geografiche e ad ogni ordine e grado scolastico. Le ultime linee guida sono impostate sull’ approssimazione e sulla casualità della collocazione territoriale e dell’ordine di scuola di appartenenza , non forniscono risposte per trovare soluzioni valide alle incognite legate alla salvaguardia della salute pubblica ed all’organizzazione interna delle attività, ingenerando sconcerto e confusione in ogni soggetto coinvolto all’ avvio dell’anno scolastico 2020/2021. Tutte le Regioni ed i Comuni italiani chiedono un Tavolo di confronto istituzionale , per trovare dei punti saldi sui quali potere impostare un ‘intesa utile a siglare un accordo di programma nazionale in merito al Piano Scuola. Circa dieci milioni di persone, tra studenti, docenti e personale ATA, attendono dal Governo e dal Ministero dell’Istruzione interventi ad hoc ed investimenti concreti e tempestivi per il ritorno a Scuola del primo settembre, in sicurezza e tranquillità.

Il Segretario Nazionale dell’Ugl Scuola

Ornella Cuzzupi