Il regista reggino Fabio Mollo debutta su Netflix. Da oggi la nuova serie tv “Curon”

di Grazia Candido – Per lui le “sfide” servono a tirare fuori tutto l’amore che ha per il cinema e anche questa volta, il regista reggino Fabio Mollo lo ha dimostrato curando la regia di quattro episodi della nuova serie italiana mistery “Curon”, prodotta da Indiana Production, disponibile su Netflix da oggi in 190 Paesi in cui il servizio è attivo.

Una serie televisiva in cui mistero, leggenda e realtà si fondono per dare vita ad un racconto capace di trasportare gli spettatori in un incredibile viaggio alla scoperta di se stessi e della propria identità. Un percorso in cui non tutto è come sembra: anche sotto la superficie di quello che conosciamo si nascondono inquietanti misteri. Insieme ad uno dei due registi di “Curon”, Fabio Mollo che ha diretto i primi 4 episodi mentre Lyda Patitucci si è occupata degli ultimi tre, cerchiamo di scoprire qualcosa in più di questa serie televisiva.

“Curon” esplora la relazione/conflitto tra la paura e l’ironia, la violenza e l’amore. Una storia particolarmente complessa ma molto intima e personale.

“Sono un grande fan del cinema di genere ed era tanto tempo che volevo raccontare una storia come questa portandoci dentro la mia esperienza professionale, il mio studio e Curon è un racconto di genere ma guarda ai personaggi, alla linea drammatica e ai conflitti dei protagonisti. Era il progetto che aspettavo da tanto tempo”.

Avete girato in Alto Adige raccontando nel miglior modo possibile, il lago di Caldaro e la sua mitologia. Cosa ti resta di quei tre mesi di riprese?

“L’Alto Adige è un luogo in cui prendi atto che l’uomo è nettamente inferiore alla natura: Madre natura governa la vita degli esseri umani. La serie stessa parla del lato selvaggio che ognuno di noi ha e che cerchiamo di addomesticare sempre e quindi, la natura così forte dell’Alto Adige rispecchiava il tema della serie. In più, è stato fatto da parte di Netflix e da Indiana Production un grandissimo sforzo per girare nelle location reali per rispettare non solo tematicamente ma anche visivamente questo racconto dei luoghi e della natura. Non è facile girare a 2 mila, 2 mila e 5oo metri di altezza, sotto 2 metri di neve, in piena notte, a temperature bassissime, è davvero una fatica fisica però, quello che mi porterò per sempre, è quella natura superiore a noi. L’uomo non può governarla, la dobbiamo rispettare”.

E’ una storia dinamica che trasmette un senso di verità al viaggio fisico ed emozionale dei protagonisti nella location di Curon. Cosa puoi anticipare agli spettatori?

“La cosa che caratterizza la serie è che ognuno di noi deve, prima o poi, fare i conti con un lato di sé che cerca di reprimere e i protagonisti lo faranno nel momento in cui Anna e i suoi figli ritornano a Curon, un posto avvolto da una leggenda, un mistero che ha una ricaduta sulle loro vite. Spero sia apprezzato il racconto fatto di personaggi, di tensione, di mistero, di paura ma anche di ironia, voglia di divertirsi senza prendersi troppo sul serio e, alcune volte, sdrammatizzando. Noi vogliamo far provare emozioni al pubblico e tra queste c’è anche il divertimento”.

Nel cast anche Luca Lionello nei panni di Thomas, figlio dell’indimenticabile Oreste Lionello cresciuto come te, a Reggio Calabria.

“Luca è un attore meraviglioso, ha una carriera artistica eccellente e ci tenevo a lavorare con lui. E’ stato un bel lavoro di squadra con tutti gli attori”.

Nella tua carriera annoveri tanti successi e, adesso, ne arriva un altro con Netflix, il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo. Sei soddisfatto?

“Sono felicissimo e molto grato a Netflix e Indiana per la fiducia data per realizzare questa serie. C’era una grande voglia di sperimentare e lo abbiamo fatto creando un prodotto nuovo per l’Italia. Una serie che rispetta completamente una meravigliosa follia, rispecchia il mio spirito, il mio approccio verso la vita e verso questo lavoro. E’ una sfida nuova e sono molto contento dell’affetto manifestato dalla mia Reggio e da tutta la Calabria che mi ha sempre riservato in questi anni”.

E adesso che progetti hai?

“Adesso sto ultimando un’altra serie ma in questo momento tutta la mia attenzione rimane per Curon che esce oggi in 190 Paesi in una delle piattaforme più importante e grosse del mondo”.

Stiamo vivendo un momento molto particolare a causa della pandemia Covid-19, ti manca il cinema?

“Mi manca tantissimo. E’incredibile che ancora oggi, i cinema, i teatri, i luoghi di cultura siano chiusi. Tante altri luoghi sono stati aperti quindi perché, con le dovute norme di sicurezza, non vengono riaperti al pubblico i cinema? Se tutti rispettiamo le regole, le distanze, si possono riavviare le attività culturali del Paese e farlo tornare a vivere”.