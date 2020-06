Il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, sarà ospite de L’Avvenire di Calabria domani alle 18. L’intervista sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del settimanale diocesano di Reggio Calabria e verterà sui temi propri del dicastero guidato dalla Bonetti: dal Family Act fino alla riapertura dei Centri estivi. Il dibattito, moderato dal giornalista Federico Minniti, si pone l’obiettivo di comprendere quale strada sta prendendo l’azione governativa in tema di tutela delle famiglie e, in particolare, dei più piccoli dopo la fase di distanziamento sociale determinata dalla diffusione epidemiologica da Coronavirus.

Durante la diretta sono previsti anche altri interventi: dalla storia di riscatto della Comunità ministeriale presso il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria al racconto delle attività di prossimità promosse dalla diocesi di Locri–Gerace nei confronti dei più piccoli. Interverrà, inoltre, anche il presidente di Unicef Italia, il calabrese Francesco Samengo. Infine, è previsto anche un collegamento in diretta col quartiere Ciambra di Gioia Tauro dove una rete di realtà No Profit, capitanate dal Csi di Reggio Calabria, si sono attivate per garantire il diritto al gioco anche dei bambini che vivono in uno dei quartieri più difficili di tutto il territorio metropolitano. Appuntamento, quindi, per mercoledì 1 luglio, dalle 18, in diretta sulla pagina Facebook de L’Avvenire di Calabria.

Link per la diretta: https://bit.ly/2BQFZZu