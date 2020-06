La Grande Italia Tv fa tappa a Reggio Calabria. Lo fa andando ad interagire con i reggini, chiedendo ragguagli su come sulla sponda calabra dello Stretto è stata affrontata l’emergenza coronavirus.

Si è così avuta una fotografia di come un’importante città del Sud ha vissuto un momento straordinario per la storia dell’umanità come il lockdown. Il tutto in un contesto dove la drammaticità è stata, al momento, solo emotiva, considerati i numeri assai modesti sul contagio.