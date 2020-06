Giornata Mondiale della donazione del sangue. L’assessore Nucera e la presidente Calabrò:”Ringraziamo tutte le associazioni impegnate sul territorio per la raccolta del sangue”

In occasione della Giornata mondiale della donazione del sangue, domani 14 giugno, l’assessore alle politiche sociali del comune di Reggio Calabria Lucia Anita Nucera e la presidente della Commissione pari opportunità del comune Michela Calabrò, hanno rivolto un sentito ringraziamento alle associazioni, AVIS RC e ADSPEM fidas onlus che sul territorio si occupano della raccolta sangue. “In questi anni -dichiarano le due rappresentanti- grazie al progetto “Reggio dona”, abbiamo realizzato numerose attività ed iniziative per sensibilizzare i cittadini della città e abbiamo avuto modo di consolidare una stretta sinergia con le realtà associative e i tanti volontari che portano avanti un’azione di aiuto concreta”. Una rete che ha consentito di affrontare tante situazioni di emergenza:”“Dona il sangue e rendi il mondo un posto più sicuro” , questo è lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2020, che noi condividiamo appieno. Vogliamo cogliere l’opportunità di questa giornata mondiale per ribadire con forza l’importanza della donazione, come gesto di solidarietà umana che può contribuire a salvare la vita a tante persone e che non può rallentare. Invitiamo-concludono Nucera e Calabrò- chi volesse donare a rivolgersi alle associazioni che con grande professionalità e dedizione operano sul territorio “.