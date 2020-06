Giannetta (Fi) sulla promozione della Reggina in serie B: “Festeggiamo un risultato che ci unisce nell’entusiasmo e nell’orgoglio”

“Complimenti alla Reggina che conquista la serie B con grande merito. Si realizza un sogno che rende onore alla maglia amaranto, a Reggio e a tutta la Calabria”.

Lo dichiara Domenico Giannetta, consigliere regionale di Forza Italia.

“La Reggina non è solo una squadra di calcio, è passione e amore per una maglia e una storia gloriosa. Festeggiamo un risultato che tutti speravamo e che ci unisce nell’entusiasmo e nell’orgoglio. Complimenti alla squadra, alle dirigenze sportive e a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo. Complimenti soprattutto ai tifosi che ci hanno sempre creduto e non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno”.