Giannetta contro EasyJet: ‘Rettifichi subito la descrizione della Calabria’

“Easy Jet rettifichi immediatamente la descrizione della Calabria dal proprio sito”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta.

“La Compagnia aerea ha scelto contenuti imbarazzanti, offensivi e qualunquisti per descrivere la destinazione Calabria agli appassionati di Instagram. Contenuti – incalza Giannetta – che nulla hanno a che vedere con l’identità, la storia, la cultura e la bellezza della nostra regione e del nostro popolo.

È davvero paradossale che con l’intento di ispirare viaggiatori e turisti verso proposte alternative, si dipinga la Calabria come luogo che, riporto testualmente “soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti”.

Abbiamo certamente molta strada da fare – continua il Consigliere regionale forzista – per rafforzarci e promuoverci al meglio tra le destinazioni di viaggio, ma una cosa è certa, non è sicuramente questa la direzione giusta.

Ci aspettiamo una rettifica con tanto di scuse da parte della Compagnia aerea che, a mio avviso, avrebbe quantomeno dovuto affidarsi a professionisti più competenti e seri per la redazione dei propri contenuti.

La Calabria ha moltissimo da offrire a chi ama viaggiare e scoprire la bellezza autentica dei luoghi e delle culture che li animano. Viaggiare in Calabria è un’esperienza che ha ispirato artisti e poeti. E che sicuramente appassiona anche gli amanti di Instagram, con i suoi scenari incantevoli e unici al mondo.

Cari autori dei siti delle Compagnie aeree internazionali – conclude Giannetta – venite qui a studiare la nostra vera identità e poi non vi mancheranno le parole giuste per ispirare l’esperienza di viaggio in Calabria”.