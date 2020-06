Festa della Reggina, intervengono Le Iene: ‘Schiaffo alle misure di contenimento’

Così il sito de Le Iene racconta ciò che è accaduto venerdì sera all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria.

“Per molti- si legge sul sito del programma – però questa festa è stato uno schiaffo alle misure di contenimento del coronavirus, e online sono centinaia i commenti contro chi li ha autorizzati e chi ne ha preso parte. Nonostante le raccomandazioni delle ore precedenti, forse gli organizzatori non si sono accorti che la situazione è sfuggita di mano. Così quello che doveva essere un momento di festa, si è trasformato in un assembramento ancora vietato per le norme anti-Covid19″.

“Già lunedì – si legge ancora – i primi festeggiamenti per la promozione della Reggina hanno creato polemiche: i tifosi si sono riversati per le strade e le piazze creando assembramenti e il questore di Reggio Calabria ha annunciato che i partecipanti verranno identificati. A distanza di poche ore il copione si è ripetuto. Venerdì sera centinaia di tifosi hanno colorato di amaranto l’arena di Reggio Calabria. C’erano cori da stadio, fumogeni e fuochi d’artificio. Foto e video di questa festa finiti in Rete e hanno creato indignazione in tutta Italia”.

Nuovi approfondimenti vengono annunciati per la puntata di martedì.