Festa della Reggina all’Arena dello Stretto: sanzionati i primi 6 tifosi individuati, indagine proseguirà

Di seguito il comunicato della Questura di Reggio Calabria:

Nella serata di venerdì 12 giugno us, alcune decine di tifosi della squadra di calcio della Reggina, tra cui numerosi adolescenti, nella fase finale dei festeggiamenti per la promozione in serie B presso l’Arena dello Stretto, hanno violato le vigenti disposizioni in materia di prevenzione del Corona Virus Covid 19 relative al distanziamento sociale ed all’uso della mascherina protettiva.

Le attività investigative effettuate dalla DIGOS della Questura, immediatamente avviate a seguito dei fatti narrati, e che si sono avvalse della documentazione cine fotografica realizzata dal personale della Polizia Scientifica e dei video reperiti sul web dei media locali, ha consentito di individuare in questa prima fase, sei tifosi che, nel pomeriggio odierno, sono stati convocati in Questura per la notifica della sanzione amministrativa prevista dai DPCM in vigore pari ad euro 400,00.

Solo alcuni dei sei tifosi sono appartenenti al tifo organizzato ed hanno una età variabile tra i 34 ed i 56 anni e tra questi vi sono professionisti, inoccupati ed operai, a dimostrazione di come il tifo per la squadra della città di Reggio non conosca differenze di condizione sociale o età.

L’attività della Questura continua per identificare il maggior numero possibile di contravventori alle norme Covid a tutela della salute pubblica. I nominativi dei soggetti contravvenzionati saranno comunicati al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP per le valutazioni di competenza circa l’opportunità di disporre per gli stessi la quarantena precauzionale.