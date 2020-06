Fdi, Denis Nesci si presenta ai circoli: “Ragioniamo da primo partito del centrodestra”

Si è svolta a Reggio Calabria la riunione del coordinamento provinciale presso la sede Metropolitana del partito di Fratelli d’Italia. In una sala gremita in ordine di posto, considerate le disposizioni anti Covid-19, il Commissario provinciale Denis Nesci si presenta ai circoli di Reggio Calabria e provincia. Presenti oltre al commissario metropolitano Massimo Ripepi, anche l’assessore regionale Fausto Orsomarso e i consiglieri regionali Giuseppe Neri e Raffaele Sainato.

“Oggi parte un percorso attraverso il quale i territori diventeranno protagonisti, e parteciperanno attivamente alla crescita di un partito che è totalmente entrato nel tessuto sociale e politico della nostra comunità” – Il Commissario Nesci traccia la road map che accompagnerà il partito in questi mesi di preparazione alle sfide elettorali di autunno.

“Lavoreremo sui grandi temi che interessano i nostri comuni, cercando di elaborare idee e proposte che possano servire ai nostri amministratori e ai nostri rappresentanti dentro le istituzioni per giocare un ruolo baricentrico”. – continua Nesci. “Cercherò di allargare il partito alle forze positive della società civile, perché nonostante i dati dei sondaggi a livello nazionale che attestano il partito oltre il 16%, sono fermamente convinto che in riva allo Stretto, FDI possa raggiungere numeri più importanti”.

“Chiedo alla classe dirigente che ci rappresenta a tutti i livelli uno sforzo di competenze. Fermo restando la sacrosanta e legittima autonomia dei circoli, chiedo di allargare le prospettive politiche riflettendo pragmaticamente su programmi e progetti per il nostro territorio. Abbiamo il dovere di onorare la responsabilità che gli elettori ci hanno dato. Ragioniamo dunque da primo partito del centrodestra, non sacrificando mai il lavoro di squadra, condizione ‘sine qua non’ per organizzare e lanciare il partito verso il futuro”.

Il Commissario Città Metropolitana Massimo Ripepi ha sottolineato l’importanza del momento – “Vediamo il nostro partito crescere giorno dopo giorno. Questo ci deve spingere a dare il nostro contributo affinché Fdi possa attestarsi come primo partito a livello nazionale. Per quanto riguarda Reggio, insieme a Denis Nesci lavoreremo per rafforzare il grande dato delle regionali. In sinergia e con spirito di servizio, saremo un punto di riferimento nell’alveo del centrodestra, per quanti vorranno dare un apporto per il risveglio di questa città”.

Il Commissario Nesci infine, è stato chiaro sulla scelta del candidato Sindaco del Comune di Reggio Calabria – “Nel pieno rispetto delle forze in campo, e riconoscendo il giusto valore degli alleati, FDI è pronta con idee e proposte a ragionare del futuro di Reggio Calabria. Ho sempre sottolineato, senza sottintendere fughe in avanti che per noi non è una questione di nomi, ma di programmi. Agli alleati ribadiamo come immaginiamo la nostra Reggio e l’intera area metropolitana. Abbiamo una visione d’insieme che si proietta ovviamente anche sui 96 comuni della provincia. Detto questo, abbiamo i profili giusti per sintetizzare questa visione, e li faremo presenti alla prima occasione utile. Adesso spetta a noi offrire alla città un’alternativa adeguata allo sfacelo prodotto dal centrosinistra”.