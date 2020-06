Falcomatà e Calabrò: “Sentenza Corte Costituzionale manda mezza Italia in default, il Governo intervenga”

“Ancora una volta una sentenza della Corte Costituzionale rischia di mandare all’aria i bilanci degli Enti di mezza Italia. Il Governo intervenga immediatamente per evitare lo scempio che l’applicazione della sentenza provocherebbe”. E’ quanto dichiarano in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e l’Assessore alle Finanze Irene Calabrò commentando la recente sentenza della Corte Costituzionale sul riordino normativo che consente di dilazionare i piani di riequilibrio in vent’anni.

“Per la seconda volta in pochi anni la Corte ha bocciato una norma dello Stato che andava nella direzione del sostegno agli Enti Locali in difficoltà finanziaria. È chiaro che, senza un intervento immediato del Governo, sarebbero i cittadini a pagarne le conseguenze, con tagli dei servizi, anche quelli minimi che oggi molti Comuni sono in grado di offrire con le loro risicate finanze, e azzeramento dei crediti da parte delle imprese. Ancora una volta si apre un’enorme voragine sociale che investe centinaia di Comuni in tutta Italia”.