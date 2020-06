Enzo Marra: “Ancora disagi sull’autostrada A2: incomprensibile disorganizzazione Anas”

Nemmeno il tempo di ritornare a piccoli passi alla normalità, dopo il periodo che ha costretto la comunità ad uno stato di isolamento per via dell’ emergenza Coronavirus, riprendono i lavori sulla autostrada A2 tratto Gallico-Reggio Calabria, e riprendono i disagi a causa delle attività di manutenzione stradale che stanno congestionando il traffico.

Disattesi gli impegni di Anas presi in Prefettura in sede di Cov (Centro operativo viabilità), i cui protocolli prevedevano l’intervento di manutenzione nelle ore notturne, h24 e compresi i giorni festivi, evitando appunto di creare disagi e disservizi ai cittadini.

Per non parlare tra l’altro, del rischio sicurezza e ordine pubblico, in quanto, anche mezzi delle autorità di polizia, vigili del fuoco e autoambulanze farebbero fatica a farsi largo in una situazione di traffico altamente intasato, in alcuni tratti viabile in una sola corsia.

Anas provveda subito ad una nuova pianificazione ed organizzazione del piano lavori, affinché si possa evitare il perdurare di disagi, soprattutto in questa fase di avvicinamento alla stagione estiva.