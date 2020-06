Emergenza rifiuti – Reggio Calabria scende in piazza

Il Coordinamento Libera di Reggio Calabria, la rete di ReggioliberaReggio e Libera Calabria invitano le associazioni e la cittadinanza a scendere in piazza per denunciare la gravissima situazione igienico sanitaria causata dall’accumulo di rifiuti che non vengono smaltiti.

Appuntamento il 29 giugno alle ore 16 presso Palazzo Campanella