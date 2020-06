Domani riunione della CRPO. Nava: “Avviamo un percorso per progettare azioni a supporto del lavoro femminile”

La Commissione regionale per l’uguaglianza e le pari opportunità tra uomo e donna si riunirà domani mercoledì 17 giugno in videoconferenza al fine di avviare un percorso finalizzato a condividere dati e informazioni utili in ordine ai fabbisogni del mercato regionale del lavoro femminile. L’incontro vedrà la qualificata partecipazione del professore Domenico Nicolò, ordinario di Economia aziendale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

“L’idea maturata dalla Commissione – spiega la presidente Cinzia Nava – è quella di irrobustire le azioni a supporto del lavoro femminile prevedendo il coinvolgimento delle Università calabresi e di tutti i soggetti che analizzano e trattano dati in questo settore al fine di intraprendere due strade complementari: una che va nella direzione di elaborare azioni concrete a favore delle donne mediante progetti con taglio operativo per promuovere l’imprenditoria femminile; l’altra volta ad elaborare una proposta di legge di ampio respiro sul sostegno all’occupazione e all’imprenditoria femminile, sulla valorizzazione delle competenze delle donne e sulla promozione di politiche di genere per incidere efficacemente sulle disparità ancora persistenti in molti ambiti lavorativi” – conclude la Presidente della CRPO.