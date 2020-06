Dal 20 giugno riprendono i collegamenti tra Reggio Calabria e le Isole Eolie

Le Eolie si avvicinano nuovamente al resto d’Italia. Da meta’ giugno i collegamenti diventeranno trisettimanali e scatteranno anche le corse estive con gli aliscafi della Liberty Lines con Palermo, Reggio Calabria (dal 20 giugno) e Messina.

I turisti che nelle isole di Lipari, Vulcano e Filicudi hanno prenotato per sette giorni in hotel e ville potranno sbarcare anche con l’auto.

La Regione siciliana ha pensato ed ideato un’app per i turisti: “SiciliaSiCURA”, l’App per il turismo che garantirà la vostra sicurezza durante le vacanze in Sicilia e vi terrà informati sulle norme da seguire in caso di malessere