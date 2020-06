Covid-19, “ScienceRely” piattaforma scientifico-tecnologica creata da professionisti reggini

di Grazia Candido – Un importante strumento messo a disposizione della comunità scientifica e non solo, per spiegare l’emergenza Covid-19 e facilitarne gli scambi e l’accesso alle analisi prodotte sulla pandemia in corso. Si chiama “ScienceRely”, la piattaforma di divulgazione scientifico-tecnologica libera ma qualificata e verificata, creata da cinque giovani professionisti reggini che, in questi mesi, si sono distinti per aver incarnato perfettamente i valori che, oggi, sono fondamentali per l’esercizio della professione medica.

Un team compatto e molto affiatato che ha compreso l’importanza della Rete come canale di comunicazione e di soluzioni, composto dai fondatori Antonino Napoleone (editor di ScienceRely, ricercatore presso l’Università di Uppsala in Svezia) e Giuseppe Scarlata (biologo in formazione specialistica in Microbiologia e Virologia presso l’A.O.U. Mater Domini di Catanzaro, centro attuale di riferimento regionale COVID-19), dal dottor Domenico Gangemi dell’Ospedale IRCCS Maugeri di Pavia, attualmente in servizio in prima linea nei reparti COVID-19 lombardi, Antonino Barreca (che ha dato il via al progetto informatico relativo alla programmazione del sito ScienceRely.it risultando un punto di riferimento per l’intero Team) e dal Graphic Designer di ScienceRely Filippo Toscano.

Attualità, scienza, medicina, biotecnologie, sviluppo tecnologico e impatto economico di nuove scoperte e strategie farmaceutiche sono le tematiche affrontate scrupolosamente dai cinque professionisti che, all’unisono, puntualizzano la loro mission: “portare la ricerca scientifica internazionale ad un pubblico più vasto, facendolo immergere in una realtà nuova, vissuta dall’interno del laboratorio e della corsia”.

“Tutto è iniziato con l’emergenza Coronavirus e con i miei colleghi, abbiamo pensato di creare una piattaforma per approfondire e spiegare questo virulento virus – ci spiega il biologo Scarlata – ScienceRely, nata il 18 aprile, deriva da un gioco di parole che rimanda al termine inglese “Sincerely” che vuole dire sinceramente, per davvero, e dalle due parole unite “Science” e “Rely” che mirano a lanciare un messaggio chiaro e preciso: fidarsi della scienza. In questi mesi, abbiamo affrontato il Coronavirus non solo da un punto di vista sanitario e scientifico ma anche, sotto l’aspetto psicologico soffermandoci sulla limitazione delle libertà individuali e l’auto-isolamento risultati purtroppo, necessari ad arginare il Covid-19. Abbiamo risposto a due importanti quesiti: come trovare un equilibrio mentale dopo la quarantena e come riorganizzare in maniera positiva la propria vita dopo il lockdown”.

Il team di ScienceRely vuole spronare i reggini e i calabresi a studiare, a leggere per acquisire nozioni corrette e far proprio uno strumento di condivisione e piacere della scoperta.

“Il progetto Sciencerely.it è scienza pura e alla portata di tutti – continua il dottor Scarlata – Abbiamo scelto di investire le nostre energie e la nostra passione nello sviluppo di questo rapporto per raggiungere ed ispirare i lettori del settore e non, alla scienza, alle nuove scoperte e al progresso tecnologico. Investire del tempo per essere ben informati, aiuta a capire il mondo che ci circonda negli aspetti positivi e negativi. La nostra prospettiva di medici e ricercatori deve essere comprensibile a tutti e ScienceRely sostiene una informazione affidabile e sincera. Leggere e preferire un nostro articolo alle fake news sarà una vittoria per noi e per la nostra città”.

Insomma, ScienceRely è sicuramente una ventata di novità e le novità hanno da sempre, un fascino a cui difficilmente possiamo resistere.

Per ulteriori info

ScienceRely: https://sciencerely.it/

Facebook: https://www.facebook.com/ScienceRely/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sciencerely

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrqTd6QcWm0sX66WMZwQYOQ