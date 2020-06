Commissioni regionali, gli auguri del Commissario provinciale Fdi a Neri e Sainato

“Auguri di buon lavoro a Giuseppe Neri e Raffaele Sainato, eletti rispettivamente presidenti della Commissione Bilancio e della Commissione Riforme” – Con queste parole il Commissario provinciale FDI, Denis Nesci, esprime soddisfazione per l’ elezione dei due membri del partito di Giorgia Meloni.

“Sono certo che sapranno degnamente rappresentare il nostro partito nelle funzioni importanti di presidenti degli organi istituzionali della massima assise calabrese. Daranno certamente – continua Nesci – un contributo di qualità all’architrave legislativa, per dare slancio all’azione di governo della Presidente Santelli.

“L’occasione inoltre è opportuna – conclude il Commissario – per fare gli auguri a tutti gli uffici di presidenza delle Commissioni consiliari, la cui attività auspichiamo già da lunedì possa riprendere a pieno regime. La Calabria e i calabresi ne hanno assolutamente bisogno”.