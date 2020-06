Cinquefrondi (RC) – Publicato l’avviso per la concessione dell’ex casermetta

Siamo entrati nella piena fase di rilancio amministrativo, dopo lo stop dettato dall’emergenza epidemiologica, e come già in più occasioni annunciato stiamo lavorando intensamente in questo ultimo scorcio di consiliatura per offrire un ventaglio di opportunità, anche per l’incentivazione economica, al nostro territorio.

Dopo aver intensificato i rapporti con il Parco Nazionale dell’Aspromonte, scelta strategica da parte di questa Amministrazione, abbiamo colto il frutto di questa collaborazione, grazie anche alla vicinanza dell’Ente, con l’accesso a finanziamenti atti a valorizzare il nostro prezioso e consistente territorio montano ed in particolare provvedendo alla ristrutturazione della struttura/rifugio montano conosciuta come “ex Casermetta” nella località Curtagliella, togliendola all’incuria ed al degrado.

Dopo l’opera di recupero, ora tocca alla fase della sua valorizzazione in modo da renderla fruibile a quanti hanno a cuore la natura, la sua salvaguardia e la sua valorizzazione in modo da incentivare la sensibilità ambientale unendo l’ambizione di crearne un indotto economico.

Abbiamo recentemente deliberato, quindi, un atto di indirizzo con delibera G.C. n.46/2020 ed è stato appena pubblicato l’avviso per l’affidamento della concessione dell’immobile e dell’area circostante con scadenza al prossimo 30 Giugno: un altro esempio della realizzazione dello slogan di Rinascita “dal recupero alla valorizzazione di Cinquefrondi”.

Con l’attenuarsi dell’emergenza, stiamo cercando di incentivare le attività all’aperto, le occasioni di incontro e per la socializzazione in ambienti sicuri, nell’ottica di creare opportunità dalla crisi in cui siamo precipitati da marzo, favorendo l’utilizzo sociale degli spazi, concedendo l’installazione di chioschi in aree abbandonate o volte all’incuria con l’imminente uscita di altri bandi che offriranno opportunità anche imprenditoriali, come già accaduto per l’attività di Parco Impastato.

In questi ultimi mesi di amministrazione vogliamo rilanciare il nostro storico impegno, grazie alla collaborazione delle migliori energie cinquefrondesi, che vuole Rinascita quale coalizione popolare per rilanciare l’ambizione ad edificare un futuro nuovo, a partire dalle opportunità che non sono mai state colte ed al rilancio dell’immagine della nostra cittadina.

Insieme ce la faremo.

L’Ass. alle Attività Produttive

Avv. Flavio Saverio Loria

Il Sindaco

Avv. Michele Conia