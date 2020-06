Caulonia (RC) – Dal Comune voucher per nuclei familiari con minori

L’amministrazione comunale di Caulonia è vicina alle esigenze dei suoi piccoli cittadini. È stata infatti predisposta una terza fase dei fondi di solidarietà alimentare rivolta alle famiglie con figli minori, con particolare attenzione nei confronti dei nuclei familiari con minori da 0 a 3 anni.

Da oggi e fino alle ore 12:00 di mercoledì 10 giugno i cittadini in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per l’accesso all’erogazione di voucher per acquisto di beni alimentari e di prima necessità. La domanda, debitamente compilata, potrà essere presentata preferibilmente tramite mail all’indirizzo emergenzacovid19caulonia@gmail.com, in alternativa presso l’Ufficio del Distretto dalle ore 14.00 alle ore 18:00. Per informazioni è attivo il numero di telefono 3512018698 (dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18) disponibile anche su Whatsapp.

Come per le altre due fasi raccomandiamo la massima responsabilità e correttezza nella compilazione della domanda, in quanto ogni dichiarazione verrà controllata dai Servizi Sociali, inviata all’Agenzia delle Entrate e alle autorità competenti per i relativi controlli.



L’Amministrazione Comunale di Caulonia