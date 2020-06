Aeroporto Reggio Calabria, Dieni: «Aumento voli è primo passo verso normalità»

«L’aumento dei voli di Alitalia da e per l’aeroporto di Reggio Calabria rappresenta una buona notizia, nella speranza che la situazione possa tornare al più presto alla normalità e che lo scalo, dopo tanti annunci andati a vuoto, possa finalmente essere rilanciato nel rispetto delle sue grandi potenzialità».

A dirlo è la portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«Lo scorso 27 maggio – spiega la deputata –, ho avuto un proficuo incontro con il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri e con i vertici di Alitalia, ai quali ho posto l’esigenza di implementare le tratte sull’aeroporto di Reggio Calabria e, in particolare, la necessità di prevedere il secondo volo per Roma. L’istituzione di questo collegamento, a partire dal 2 settembre, è dunque un primo, importante, passo, in attesa del terzo volo per la capitale e di un deciso incremento delle tratte, nazionali ed estere, unico modo per determinare la reale e stabile crescita dello scalo».

«Nelle more di questa auspicabile inversione di rotta – conclude Dieni –, l’aeroporto reggino, i suoi lavoratori e tutti gli utenti attendono con ansia la ripresa delle attività dello scalo a partire dal prossimo 1 luglio. Per rispettare tale data, tuttavia, Sacal dovrà procedere con un tempestivo ed esaustivo processo di sanificazione della struttura aeroportuale, al fine di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e degli operatori. Il tempo a disposizione è poco e l’auspicio è che i vertici della società unica vogliano adoperarsi con celerità».