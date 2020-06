Aeroporto di Reggio Calabria chiuso fino al 14 luglio

L’aeroporto di Reggio Calabria non riaprirà il primo luglio. E’ quanto si evince dal decreto per razionalizzare il servizio di trasporto aereo firmato ieri dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, con il ministro della Salute, Roberto Speranza.

L’operatività dei servizi – si legge nel decreto – è limitata agli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze – Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Verona Villafranca. Nell’elenco non figura l’Aeroporto dello Stretto. Stessa sorte per l’aeroporto Sant’Anna di Crotone. Le disposizioni del decreto sono in vigore fino al 14 luglio 2020