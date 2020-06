A Reggio Calabria arrivano 90 nuovi agenti di polizia

Da oggi la Questura di Reggio Calabria avrà in forza 90 agenti in più. Un segnale importante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, oltre a testimoniare il gran lavoro fin qui svolto dal questore Maurizio Vallone, ha deciso di incentivare una qualificata presenza per far fronte alle tante attività operative e di controllo del territorio, rispetto alle esigenze di una città complessa come Reggio Calabria.

Auguri dunque ai nuovi agenti, presidio di sicurezza e angeli custodi di una grande comunità che nelle forze di Polizia intravede un baluardo di prossimità e di scurezza”.