A Caulonia arriva Junker, l’app che aiuta i cittadini a differenziare

Utilizzare la tecnologia per migliorare e incrementare i servizi e avvicinare il cittadino ad una migliore fruizione degli stessi.

Così l’Amministrazione comunale di Caulonia, guidata dal Sindaco Caterina Belcastro, e la società GM Dimensione Servizi Srl, aggiudicataria del servizio di raccolta rifiuti, attivano da oggi una piattaforma on line per la gestione della raccolta differenziata, che si aggionerà quotidianamente per giungere alla sua versione definitiva.

Scaricando l’app “JUNKER” che identifica la tipologia di rifiuto tramite il codice a barre e consiglia come differenziarlo bene, consentiremo ai cittadini di avere ben chiaro il modo più corretto di differenziare i rifiuti riducendo al minimo la quantità di quelli “indifferenziati”.

In un momento particolare per il ciclo integrato dei rifiuti che in questo periodo vive delle criticità, questa App mira anche a ridurre i disagi dei cittadini aprendo una “finestra dialogante” digitale.

L’applicazione, inoltre, consente di essere costantemente aggiornati sulle comunicazioni relative alla raccolta dei rifiuti, all’andamento mensile del conferimento “Report”, al ritiro ingombranti e non solo.

«Tutte le comunicazioni passeranno da Junker per mantenere un contatto stretto e diretto con i cittadini-utenti – spiega il primo cittadino Belcastro – A breve verranno attivati anche i servizi “Mercatino del Riuso”, mediante il quale sarà possibile effettuare lo scambio degli ingombranti per evitare il loro smaltimento e “Sentinella 2020” che consentirà di avere un contatto diretto con l’ufficio tecnico effettuando segnalazioni riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio comunale».

L’amministrazione comunale di Caulonia