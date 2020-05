Tutto pronto per l’avvio del 1° Corso per Accompagnatori di Escursionismo in Calabria

Oggi al via il 1° Corso per Accompagnatori di Escursionismo (AE) organizzato e promosso dalle associazioni escursionistiche calabresi affiliate alla Federazione Italiana Escursionismo.

60 ore di formazione, “in aula” e sul campo, che arricchiranno le conoscenze dei tanti tesserati che hanno già fatto nei giorni scorsi le prove tecniche di collegamento sulla piattaforma scelta per la parte teorica del corso. Sì, prove tecniche: un corso che si è dovuto evolvere ai tempi del Covid-19, passando da una formazione prevista in forma completamente tradizionale, in presenza, a quella da remoto che consentirà ai discenti, in nome del distanziamento sociale, di seguire le lezioni da casa propria.

“Per gli incontri di formazione sul campo dovremo attendere gli sviluppi delle determinazioni governative, e il calendario delle uscite formative sarà messo a punto non appena possibile. Per ora abbiamo avviato le lezioni teoriche, con un calendario intenso ma ben distribuito nell’arco di oltre otto settimane. L’intento è anche quello di gratificare senza attendere oltre il grande entusiasmo dei discenti che desiderano acquisire maggiori conoscenze per accompagnare in sicurezza e con maggiore competenza i tesserati della propria associazione o, all’occorrenza, essere disponibili a ospitare altre associazioni escursionistiche nel proprio territorio, sempre in forma di volontariato”. Queste le parole di Paolo Latella, Delegato Territoriale della FIE in Calabria e coordinatore del corso, il cui augurio è quello che possa crearsi anche un saldo e sincero legame tra i futuri accompagnatori delle dieci associazioni coinvolte, affinché il distanziamento cui siamo costretti in questi mesi rimanga solo fisico.