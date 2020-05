Sant’Ilario dello Ionio (RC): Coronavirus, fase 2 – Non si applica Ordinanza Regione Calabria

Con Ordinanza n. 39 del 30 aprile 2020, il Sindaco di Sant’Ilario dello Ionio sospende sul territorio comunale le misure contenute nell’Ordinanza n. 37/2020 del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria. Rimangono perciò in vigore le misure previste dal decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, fino a nuove disposizioni. L’Ordinanza prevede inoltre la possibilità, da oggi , di praticare sport in forma individuale e di effettuare lavori alle barche, previa richiesta autorizzazione al comune per l’accesso al lungomare che rimane chiuso. Il comune di S. Ilario si attiene ai decreti nazionali, applicando sul proprio territorio le misure previste ed eventuali altre misure necessarie localmente, sempre nei limiti dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.