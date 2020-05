San Luca (RC), Carlo Tansi si dimette da consigliere comunale

“Per motivi di salute ho rassegnato le mie dimissioni da consigliere comunale di San Luca. Ringrazio il sindaco Bruno Bartolo per avermi dato l’opportunità di realizzare due importanti obiettivi per il comune: l’istituzione della Protezione Civile comunale e la definizione e caratterizzazione delle aree di rischio idrogeologico dell’intero territorio comunale, compresa la strada di collegamento di San Luca con il santuario di Madonna di Polsi che sarà realizzata grazie anche al mio modesto contributo volontario”. Lo scrive su Facebook Carlo Tansi, leader del movimento “Tesoro Calabria” e candidato alla presidenza della Regione, che nei mesi scorsi, sempre con le stesse motivazioni, aveva annunciato di lasciare la politica.

“Ringrazio anche Klaus Davi – aggiunge Tansi – che ha fortemente voluto la mia candidatura al suo fianco. Il rammarico delle mie dimissioni è alleviato dal fatto che subentrerà al mio posto un grande uomo e un grande professionista, Benedetto Zoccola, testimone di giustizia che ha sfidato le cosche di camorra della Terra dei Fuochi in Campania, subendo due gravi attentati. Le sue denunce hanno portato all’arresto di decine di boss camorristi. Rimarrò a disposizione del sindaco, senza alcun onere per il comune, mettendo a disposizione le mie competenze di geologo ricercatore Cnr maturate in 30 anni di attività scientifica, e rappresenterò un supporto costante per l’amministrazione comunale riguardo a tutti i problemi di Protezione Civile connessi con i rischi naturali”.

Nel “candidarmi a San Luca – spiega ancora Tansi – ho voluto aggredire un mito negativo che è diventato l’emblema del pregiudizio anti-calabrese, perché sono convinto che se sarà possibile cambiare San Luca, potrà cambiare l’intera Calabria. Se sarà possibile espugnare, con la democrazia, il fortino della ‘ndrangheta, allora sarà possibile distruggere l’immagine negativa che la Calabria dà di sé all’opinione pubblica nazionale e internazionale di una terra condannata al sottosviluppo e alla criminalità mafiosa”. E “se questo pregiudizio sparisce – conclude -, anche i calabresi possono ritrovare fiducia in se stessi. Voglio chiudere con un caloroso abbraccio ideale a tutti gli abitanti di San Luca, convinto che insieme distruggeremo i pregiudizi che opprimono il loro bellissimo paese. Forza San Luca”.