“Reggio, RiparTiamo”. Il Comitato ‘Spinoza’ incontra Falcomatà e illustra il progetto

Una campagna per promuovere la fruizione sicura degli spazi pubblici all’aperto da utilizzare come estensione dei locali commerciali come bar e ristoranti.

L’idea, promossa da Spinoza, è stata illustrata al Sindaco Falcomatà nel corso di un incontro tenutosi giovedi 14 maggio con il Comitato Commercio e Turismo di Spinoza, rappresentata dal presidente Sasha Sorgonà, assieme a Fabio Putorti e Giuseppe Marino, questi ultimi presenti in qualità di delegati delle attività ristorative presenti a Piazza Carmine e Piazza Duomo, due dei luoghi scelti per dare vita all’iniziativa.

Il tema dell’incontro è stato l’illustrazione del progetto “Reggio, riparTiAmo”, condiviso in modo convinto dall’amministrazione comunale.

“E’ un’idea che va in favore di imprenditori e commercianti, alle prese con notevoli difficoltà in questo particolare momento storico – ha affermato il primo Cittadino – l’amministrazione comunale apprezza i principi e le finalità del progetto, che punta ad offrire una sorta di marchio unico ai commercianti che decideranno di sfruttare gli spazi esterni messi a disposizione dal Comune, e garantirà il proprio sostegno per favorire tutte le iniziative finalizzate ad un supporto concreto al tessuto imprenditoriale cittadino, condividendo questo percorso con tutte le associazioni di categoria che rappresentano le realtà imprenditoriali del territorio”, le parole di Falcomatà.

Proprio qualche giorno fa la Giunta comunale reggina ha approvato una delibera di indirizzo che prevede l’allestimento in determinate aree della Città (piazze, marciapiedi e ZTL all’uopo stabilite) di spazi pubblici che i commercianti potranno sfruttare con posti a sedere all’aperto, così da poter effettuare il servizio dei pubblici esercizi all’esterno del locale.

Sorgonà, al termine dell’incontro avvenuto presso Palazzo Alvaro, ha espresso piena soddisfazione: “Un sincero ringraziamento va all’amministrazione comunale e al sindaco Falcomatà per aver mostrato in modo tangibile vicinanza alle esigenze di imprenditori e commercianti reggini.

L’incontro è servito per mettere una prima pietra nel percorso di realizzazione di questo progetto, il sostegno dell’amministrazione comunale non può che rappresentare un timbro di credibilità da allegare con orgoglio all’iniziativa ‘Reggio riparTiAmo’ pensata e voluta per andare incontro alle esigenze di commercianti e imprenditori.

L’intenzione -le parole dell’ideatore di ‘Spinoza’- è quella di coinvolgere tutti i pubblici esercizi della città e della periferia affinché aderiscano al progetto, che dovrà essere patrocinato dall’amministrazione comunale siglando anche un protocollo condiviso sulla sicurezza.

Il nostro obiettivo è di rendere gli spazi concessi sicuri e fruibili affinché la gente possa frequentare questi locali preferendoli anche ad eventuali assembramenti che altrimenti si creerebbero nella case, con cene tra amici o in altre situazioni in luoghi al chiuso e per queste ragioni meno sicuri sul piano della prevenzione”, conclude Sorgonà.