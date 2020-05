Reggio Calabria – Un cittadino: ‘Continua l’emergenza idrica a Catona, nessuno ci risponde’

Riceviamo e pubblichiamo:

Continua l’emergenza idrica a Catona. Ormai da quasi 2 mesi, nonostante le segnalazioni agli uffici preposti continua a mancare l’acqua o ad essere ampiamente insufficiente perché senza pressione adeguata, in buona parte della circoscrizione. Dopo i lavori effettuati nella condotta principale sulla SS 18 nei pressi dello svincolo di Arghillà la situazione è rimasta invariata.

Gli uffici non rispondono, la politica non interviene, la gente esausta neanche si lamenta più.

Non si può continuare così.