Reggio Calabria – Raccolta differenziata, sabato 9 Maggio non verrà raccolto l’organico

Si avvisano i cittadini che, per effetto del rallentamento nei conferimenti in impianto dei rifiuti organici, SOLO PER LA GIORNATA DI SABATO 9 MAGGIO 2020 , NON VERRÀ EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA PER TUTTE LE ZONE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA.

>>> INVITIAMO PERTANTO A NON ESPORRE I MASTELLI. LA RACCOLTA VERRÀ RECUPERATA IL PRIMA POSSIBILE <<<

Si rassicura che questa azienda, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta mettendo in campo tutte le più appropriate iniziative organizzative al fine di contenere i disagi a carico della popolazione.

Si ringrazia anticipatamente tutta la cittadinanza per la collaborazione.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebookDifferenziAMOla Reggio Calabria e l’AppDifferenziAPP.