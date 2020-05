Reggio Calabria – Parte la Laurea in Design presso il Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea

Un nuovo Corso di Studi in Design (classe L4) sarà attivo presso il Dipartimento Patrimonio Architettura Urbanistica (PAU) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, a partire dal prossimo anno accademico.

La proposta nasce dalla consapevolezza che il design, nel comparto delle filiere creative, si pone tra quelle che hanno registrato il miglior adattamento al quadro macroeconomico internazionale, mostrando ritmi di crescita continui, specie in relazione al Made in Italy. Offre dunque significativi sbocchi occupazionali all’interno del mercato del lavoro, che mostra una forte richiesta di figure professionali creative e competenti, sia come freelance, che all’interno di aziende, imprese, istituzioni, enti pubblici e privati, come designer di oggetti di uso comune, di arredi di spazi interni ed esterni, o come exhibit designer, web designer, grafico pubblicitario e tanto altro.

Il corso, di durata triennale e ad accesso aperto, offre opportunità di formazione entro uno dei seguenti tre ambiti:

Product design: progettazione di prodotti artigianali e industriali, con particolare riferimento a quelli ecosostenibili e quelli inclusivi.

Design della Comunicazione: progettazione nell’ambito della comunicazione analogica e digitale, web design, grafica, pubblicitaria, multimedia, anche in relazione alle strategie di branding del Cultural Heritage.

Design per l’Indoor/Outdoor: progettazione di arredi e spazi interni ed esterni pubblici o privati, di allestimenti temporanei per eventi espositivi e culturali, nonché di progettazioni per la valorizzazione e fruizione ottimale del patrimonio culturale architettonico, urbano e territoriale, che tengano conto di principi di inclusione.

La didattica, basata sul principio del Learning by doing (imparare facendo), vede lo studente protagonista del percorso di apprendimento, avvalendosi di attività laboratoriali e workshop, in coworking con esponenti di primo piano del design contemporaneo e di esperti del settore. Sono previste e incentivate le esperienze di stage e le partecipazioni ai grandi eventi del Made in Italy, oltre che le esperienze all’estero. I primi due anni sono dedicati a una formazione metodologica-progettuale comuni a tutti gli ambiti, mentre il terzo anno sarà incentrato su discipline specializzanti all’interno dell’ambito scelto, che troveranno applicazione concreto nel tirocinio in aziende o enti pubblici/privati, che esprimono richiesta di professionalità nel settore.

Oltre ad acquisire una perfetta conoscenza dei sistemi produttivi e il controllo di tutte le fasi progettuali, dal concept al prototipo, lo studente è stimolato a sviluppare le proprie capacità creative e a potenziare le soft skills fondamentali in ambito lavorativo.

Uno dei punti di forza è l’attenzione prestata agli aspetti etici e sociali della professione: la sostenibilità, l’inclusività, l’ecocompatibilità, particolarmente attuali e indispensabili all’interno di qualunque percorso creativo e produttivo.