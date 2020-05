Reggio Calabria – Parrucchieri ed estetisti anticipano apertura attività

Di seguito la nota della CNA di Reggio Calabria – Gli acconciatori e gli estetisti, grazie all’impegno della CNA, anticiperanno

di molto l’apertura delle loro attività. Le organizzazioni rappresentative di

acconciatori ed estetisti hanno profuso ogni energia per sostenere le Imprese

colpite dall’emergenza COVID-19.

Lo hanno fatto sia a livello nazionale che a livello locale assistendo le Imprese

affinché potessero usufruire dei vari provvedimenti di aiuto previsti dal Governo:

dal contributo di € 600,00 alle richieste di Cassa Integrazione in deroga ai

finanziamenti previsti dal “Decreto Liquidità”, così come saranno affianco delle

Imprese per l’accesso ai nuovi sostegni finanziari previsti dal nuovo decreto.

Oggi, più che creare confusione nelle categorie, occorre continuare questo

sforzo per sostenere le nostre Imprese che dovranno essere pronte per la

ripartenza. In questo senso, la CNA è impegnata a diffondere, tra le categorie, il

Codice di autoregolamentazione che prevede le prescrizioni igienico-sanitarie

indispensabili per poter operare dalle prossime settimane.

Le Autorità competenti, Sindaco in testa, devono garantire la vigilanza sulle

attività abusive stroncando qualsiasi attività illegale.