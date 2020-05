Reggio Calabria – L’ Assessore al welfare Lucia Anita Nucera tranquillizza sulla continuità di tutti i servizi

In merito alle voci circolate presso le cooperative e gli utenti di una possibile sospensione del servizio di assistenza domiciliare per i disabili, l’assessore alle politiche sociali del comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera evidenzia che:”Non abbiamo sospeso alcun servizio e in questo momento di estrema emergenza sanitaria, non avremmo mai pensato di poter fermare un servizio così essenziale. La linea seguita dall’amministrazione comunale è sempre stata, sin dal suo insediamento, di mantenimento di tutti i servizi attivi con massimo impegno ed andando oltre le difficoltà, al sol fine di garantire alle fasce più deboli i loro diritti. Per questo, tutto il settore delle politiche sociali lavora alacremente per mantenere la piena attuazione dei servizi, pur dovendo fare fronte in questo periodo a diverse situazioni di emergenza che hanno richiesto un surplus di lavoro H24, per dare risposte concrete e immediate all’utenza. Invito, i responsabili e gli utenti a non dare adito ad ipotesi non veritiere ed a seguire le linee indicate dal settore politiche sociali”.