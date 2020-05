Reggio Calabria – Deteneva cocaina e una pistola, arrestato

Di seguito la nota diffusa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria – I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabriaassieme ai colleghi della stazione Reggio Calabria-Rione Modena arrestato in flagranza di reato MALASPINA Nicola, 28enne, reggino, pregiudicato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma comune da sparo.

Tale operazione di servizio si inquadra nei numerosi servizi svolti dalla Compagnia del Capoluogo che ha posto l’attenzione sul fenomeno mettendo in atto numerosi servizi antidroga negli scorsi giorni. Nella fattispecie i militari dell’Arma nel corso di un servizio di controllo del territorio con particolare riguardo alla verifica del rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus “Covid-19” e la decisa attività di controllo avviata con la “fase 2” venivano attirati da uno strano movimento di autovetture nei pressi di una via della zona di San Sperato. Gli stessi militari, una volta individuata la precisa abitazione oggetto di tale “via vai” di macchine hanno deciso di perquisire l’abitazione trovando opportunamente occultate:25 grammi di cocaina suddivisa in dosi, una pistola semiautomatica cal. 7,65 “browing”, bilancini di precisione con materiale per il confezionamento e una somma in contanti pari a circa 1.500 euro in banconote di vario taglio ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Dopo aver posto sotto sequestro tutto il materiale rinvenuto, hanno tradotto l’uomo presso la Casa circondariale di RC – Arghillà secondo le determinazioni della Procura della Repubblica reggina in attesa del giudizio di udienza di convalida. Una volta convalidato l’arresto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari cosi come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il servizio di polizia giudiziaria si inquadra nell’ampio disegno di contrasto allo spaccio di droga nella città di Reggio Calabriache i carabinieri del Comando Provinciale stanno effettuandononostante il dispiego di risorse umane per dissuadere la diffusione del Covid – 19.