Reggio Calabria, Caracciolo (FI): “Aiutare le nostre attività economiche riducendo la Tari”

Dobbiamo aiutare in modo concreto le nostre attività economiche e per tale ragione ho appena depositato una proposta di riduzione TARI.

Stiamo giocando tutti insieme una partita importantissima, dove il bene primario da tutelare è la vita. L’emergenza Covid-19 ha esposto l’intera Italia ha momenti di estrema difficoltà e la nostra terra, in particolare la nostra Città ha dimostrato grande senso di responsabilità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del Governo e degli enti locali. Tutti insieme stiamo rinunciando ad una parte importante delle nostre abitudini di vita, ma è indubbio che l’attuale situazione coinvolge un’emergenze sanitaria ed economica e per le nostre attività, cui è stata imposta la chiusura a causa dell’emergenza in atto, le difficoltà aumentano per l’incertezza e l’impossibilità di poter contare su un reddito certo.

In questo contesto emergenziale, come chiarito anche dall’ANCI, è nella potestà comunale applicare delle agevolazioni alla TARI, correlate agli effetti della stessa emergenza da Coronavirus.

Con la Commissione Programmazione e Servizi Generali, con il Dirigente e l’Assessore di riferimento occorre che si lavori in modo serio e puntuale al fine di individuare tutte le risorse disponibili per rendere possibile la riduzione TARI.

Sono certa che l’Amministrazione Comunale accoglierà positivamente questa proposta e farà di tutto per renderla realizzabile per aiutare in modo concreto le attività economiche presenti nel nostro territorio.

Mary Caracciolo (Capogruppo Forza Italia)