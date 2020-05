Reggio Calabria – Brutto impatto tra auto e motociclo: minorenne in prognosi riservata

Brutto impatto tra un motociclo e una vettura nella notte tra il 27 ed il 28 maggio. Poco dopo le 0,15 si è verificato il sinistro stradale che ha coinvolto due mezzi condotti da giovanissimi in via Cuzzocrea, a Reggio Calabria.

Alla guida dello scooter c’era, infatti, un ragazzo di diciassette anni, sull’auto, invece, un diciannovenne.

A riportare la peggio è stato il più giovane, al momento in prognosi riservata in ospedale.

I rilievi fatti dagli uomini dla Polizia Locale hanno fatto scattare il ritiro della patente per entrambi per mancato rispetto della segnaletica e guida di un mezzo di potenza superiore al limite consentito per soggetti neopatentati.

Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.