Reggio Calabria – Assembramenti e mancato rispetto norme anti-Covid: chiuse due attività dalla Polizia Locale

Continua senza sosta l’impegno della Polizia Locale cittadina ul fronte dei servizi anti-covid 19. La nuova fase dei controlli, secondo il dispositivo della Questura, vede infatti la Polizia Locale profondere il massimo sforzo nell’ambito delle verifiche delle attività commerciali.

Negli ultimi due giorni sono state effettuate oltre 50 ispezioni in altrettanti esercizi, e per due di loro è scattata la chiusura temporanea in quanto è stato rilevato il mancato rispetto delle norme finalizzate al contenimento del contagio da coronavirus sul territorio nazionale.

Ai titolari è stato contestato l’aver consentito l’assembramento all’interno dei locali e il mancato ingresso contingentato della clientela.

Nel fine settimana appena trascorso un altro pubblico esercizio era stato sanzionato per infrzioni analoghe.