Radio Roccella, un Primo Maggio social da 15mila visualizzazioni

Un Primo Maggio 2020 da 15mila visualizzazioni sui social! In tempi di Covid19 e di distanziamento sociale Radio Roccella ha pensato ad una nuova formula di intrattenimento, come già successo nel giorno di Pasquetta con una lunghissima diretta di 12 ore con l’alternarsi di tutti i collaboratori e i loro programmi speciali, visto l’impossibilità di attuare eventi dal vivo… come ogni anno, anche il 2020 ha visto 21 tra artisti e band da tutta Italia coinvolte nello Speciale Rock Social Festival – 1º Maggio con due super ospiti vip come Pino Scotto (Rocker) e Ricky Portera (chitarrista di Lucio Dalla e fondatore degli Stadio per oltre 30 anni)… special guest star Nino Frassica! Tutto questo in esclusiva su Radio Roccella in diretta e radiovisione su Facebook e YouTube per oltre 5 ore di musica ed interviste “fuori dal coro”. La conduzione affidata alle sapienti mani di Manuela Cricelli (nella veste di direttore artistico, coadiuvata da Ilario Ierace) e Nicola Procopio (il quale ha curato da casa anche tutta la regia audio e video live senza interruzioni)! Insomma l’appuntamento del Primo Maggio con Radio Roccella si conferma un punto saldo seguitissimo anche in tempi duri come questi, quando il restare a casa, per necessità è d’obbligo. La diretta è stata messa in onda a reti unificate su RVS – Radio Valentina Soverato, Radio Eco Sud (Cittanova – RC) e Real Radio (radio web di Roma)! Tutto questo voluto fortemente dal direttivo di Radio Roccella, presieduto da Massimo Logozzo e con la supervisione del Direttore dei Programmi Mimmo Grollino, che hanno lavorato assieme a tutti gli altri componenti dello staff. Lo Speciale Rock Social Festival è fruibile sui canali della radio di Facebook e YouTube. Stay Tuned…