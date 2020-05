Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria: “Compiaciuti per la nomina di Petralia a capo del Dap”

Preg.mo Sig. Procuratore Generale, – si legge in una nota di Rosario Maria lnfantino, presidente dell’Ordine degli Awocati di Reggio Calabria – siamo particolarnente compiaciuti per la Sua nomina a Capo del Dipartimento dellAmrrinistrazione Penitenziaria, ruolo di prestigio e al contempo impegnativo e oneroso che La vedri ancora una volta ed in un ulteriore ambito, in prima linea nel perseguimento e nella costante riaffermazione della legalità. Il Consiglio dell’Ordine degli Awocati, di cui mi pregio essere il Presidente, ha avuto ampiamente modo di conoscere ed apprezzare la Sua grande professionalità, le Sue notevoli capacità gestionali, la Sua assoluta disponibilità al dialogo istituzionale ed umano e la Sua indubbia cordialità, tutte qualità che hanno consentito di portare avanti un rapporto di cooperazione, rivelatosi efficace e prezioso. Non puo, in tale contesto, essere sottaciuta la proficua interlocuzione con Lei awiata in ambiti di particolare rilievo quali quelli della sicurezza e della contingente emergenza sanitaria che ha imposto, anche nel settore professionale, specifici interventi a tutela del primario dirifto alla salute. E’ con la piena consapevolezza di tutto quanto sin qui sinteticamente e non esaustivamente richiamato che, nella qualità di Presidentg ritengo di poter affermare che le competenze e le capacità da Lei vantate non potrarmo che agevolarla nell’espletamento del nuovo incarico, in relazione al quale [.e porgo iÌ piìr sentito apprezzamento da parte del Consiglio dell’Ordine degli Awocati di Reggio Calabria.”