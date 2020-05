Mary Caracciolo coordinatrice provinciale di Azzurro Donna: “Ci confronteremo con i nostri riferimenti politici in Parlamento e in Consiglio regionale”

Un sincero grazie alla coordinatrice regionale Maria Josè Caligiuri di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, per la fiducia accordatami con la nomina quale coordinatrice provinciale di Azzurro Donna di Reggio Calabria.

Nutro nei confronti della Coordinatrice Regionale grande stima e mi auguro di poter ripagare la fiducia accordatami con un proficuo impegno per la Provincia di Reggio Calabria.

Sono onorata per il nuovo incarico, poiché già nella mia attività di Consigliere Comunale, da capogruppo di Forza Itala, ho sempre cercato di tutelare le istanze delle donne della nostra Città, con particolar riguardo alle donne vittime di violenza, che necessitano di un reale aiuto da parte della società tutta.

Sono certa che sarà possibile coinvolgere una bella squadra per comprendere sempre più le istanze delle Donne della nostra provincia.

Sono convinta che le donne, mamme, lavoratrici, sorelle, figlie rappresentino la vera forza di ogni società e mi auspico che insieme alla nuova squadra che coinvolgeremo per il territorio reggino si possano individuare quali siano le reali istanze in modo tale da cooperare e confrontarci con i nostri riferimenti politici in Parlamento ed in Consiglio regionale.

Mary Caracciolo